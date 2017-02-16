日媒指川習通話前曾通知台灣 府不評論
日本「產經新聞」引述「台灣高官」的談話今天在頭版報導，川習電話會談前，有關一中議題的概要，「美方事前曾通知台灣」。總統府說，對於個別媒體的臆測，「我們沒有評論」。
媒體報導，日本「產經新聞」引述「台灣高官」的談話今天在頭版報導，川習電話會談前，有關一中議題的概要，「美方事前曾通知台灣」。
對此，總統府發言人黃重諺說，「有關美國總統與中國國家主席的越洋通話，我們的立場已經說明非常清楚，對於個別媒體的臆測，我們沒有評論」。
不過，總統府10日曾發表聲明說，對於美國總統川普與中國大陸國家主席習近平進行越洋電話會談，台美雙方對此保持密切聯繫與溝通，並且維持很好的「零意外」作法。
當時，黃重諺說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，台灣清楚了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要。台灣作為國際社會的一員，也會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。
黃重諺當時也表示，台灣的核心利益，就是確保國家自由民主的永續，確保台灣在國際社會的積極參與和區域的和平穩定，而維持良好的台美與兩岸關係都符合國家的利益，也對區域的和平穩定相當關鍵，都是政府必須要努力的目標。而對於近日以來包括國務卿在內，美國政府多次重申對台灣的支持與對台灣關係法的承諾，「我們也表示感謝」。1060216
(中央社)
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