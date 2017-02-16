參院撤銷精障禁擁槍法規 川普料將簽署

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美國共和黨把持的聯邦參議院今天表決，撤銷前總統歐巴馬時代的法規，這項法規禁止估約7萬5000名精神障礙人士購買槍枝。法案現在送交總統川普，一般認為他將簽署。

美聯社報導，2012年康乃狄克州新鎮（Newtown）桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）爆發槍擊案，造成20名小學生和6名職員喪生後，時任總統的歐巴馬要求加強聯邦背景審查而催生這項規定。

當時有亞斯伯格症候群和強迫症等多種障礙的20歲男子藍札（Adam Lanza）先在家中開槍弒母，然後轉往學校射殺小學生、教職員，最後自殺。

這項歐巴馬政府時期的法規，要求社會安全局提供領取精神障礙津貼者的姓名。

但國會議員在國家步槍協會（National Rifle Association）等團體力挺下，反對這項規定。

聯邦參議院今天以57票對43票，撤銷這條法規，把這項法案送交川普總統。1060216

(中央社)