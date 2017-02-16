機場捷運21站 串聯世大運13場館
台北世大運執委會今天說，機場捷運開通後，沿途21站串聯13場館，像台北車站A1站可轉承北捷抵達南港展覽館等9座場館，林口站更是鄰近選手村，選手也可搭機捷到台北遊玩。
桃園機場捷運即日起至3月1日開放民眾試乘，台北世大運執委會執行長蘇麗瓊、副執行長薛春明、游適銘等人也前往試乘。
世大運執委會說，從國外來台的觀眾可搭機捷至新莊體育園區觀賽，或轉乘台北捷運觀看15項賽事，成為最便利觀賽途徑。
執委會表示，桃園機場捷運沿途21站，其中A1站連結台北捷運淡水信義線、板南線，可抵達南港展覽館、天母棒球場等9座場館；三重站可轉乘中和新蘆線，就近觀看游泳馬拉松、棒球等5項賽事；林口站鄰近選手村，選手可搭官方接駁巴士前往桃園機場捷運，到台北遊玩。
執委會說，代表團、選手、媒體都可憑發放官方認證卡，免費搭機捷、北捷、雙北市公車。
執委會表示，藉由世大運促進台北市觀光旅遊，在賽會前、後及賽會期間辦理城市導覽活動，推出以文化、生態、美食及運動等主題的特色遊程，遊客可選擇搭機捷、觀光巴士等交通工具，遊覽大稻埕、華山等必遊景點。1060216
(中央社)
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