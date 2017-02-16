違法飼養150隻家禽 開罰3萬限期改善

禽流感疫情升溫，基隆市余姓婦人在七堵區住家旁空地違法飼養150隻家禽，動物保護防疫所今天上午前往稽查，除開罰余婦新台幣3萬元外，並限3天內改善。

動保所上午會同相關單位前往七堵區福五街1家工廠旁住家稽查，發現飼主余姓婦人在附近大片空地違法混養土雞40多隻、紅面番鴨100多隻、肉鵝3隻，總計約150隻。

「我也是疫情的受害者」余婦表示，所有家禽全都是自己養自己吃，養了10多年都沒有發生疫情，現在要她做防護措施，讓她感到很心煩，且家裡人口很單純，只有她一人會進出飼養場所，相信自己養的雞應該沒有問題。

動保所長陳瑞濱說，這處飼養場完全沒有圍網，有不少外來飛禽在地上吃飼料，且雞、鴨、鵝混養，不利禽流感防疫，飼主已違反禽流感防治措施，將依動物傳染病防治條例第45條第2款處3萬元罰鍰。

陳瑞濱表示，同時也要求飼主3天內做好圍網，期間會指派獸醫師從旁協助並監測疫情，一旦發現家禽出現虛弱或死亡情形，會立刻採集檢體送驗，若飼主決定不繼續飼養，可送到合法場所屠宰。

陳瑞濱說，基隆市目前沒有出現禽流感疫情，但截至昨天為止，全國確診撲殺高病原禽流感已有18場，合計13萬5290隻家禽，疫情來勢洶洶，對產業影響甚鉅，呼籲養禽業者應主動通報，共同度過這波禽流感疫情。1060216

(中央社)