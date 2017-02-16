汪笨湖病逝 陳致中：扁難過不捨

名嘴汪笨湖病逝，前總統陳水扁兒子陳致中今天在臉書發文轉述父親的難過與不捨，並強調「黑牢雪中送炭之恩，我不會忘懷」。

陳致中臉書發文說，「民主前輩汪笨湖先生離開了！「阿扁總統感歎，難過，不捨，上個月曾去醫院探望笨湖兄兩次，他已不能交談。兩年前我回到高雄家，笨湖兄是第一個在下車處歡迎我的老友。後來至少兩次來人文首璽探望我，關心聊敘。」

「人生無常，生命有限，政治殘酷，唯情義永誌，齊為台灣打拼之情，黑牢雪中送炭之恩，我不會忘懷。」。1060216

(中央社)