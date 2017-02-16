越南新住民之女黃千慈滿級分 將上台大醫

去年憑著希望入學錄取台大醫學系，台南女中數理資優班黃千慈學測滿級分，證明實力。(曹婷婷攝)

去年底，台南女中數理資優班學生黃千慈循著台灣大學「希望大學」管道，早已錄取台大醫學系，但她為了證明自己的實力，報名參加學測，成績揭曉，考了75滿級分，家境雖弱勢，但她始終積極向上，她說，當初考試就是希望可以憑著自己實力，而非特殊待遇考進台大醫學系，很高興自己做到了。

台南女中表示，台大辦理希望入學招生甄選全台中低收入戶、特殊境遇家庭與新住民子女，不看學測成績，只採認在校成績，黃千慈去年12月底就已錄取台大醫科，但當時低調希望學校不要對外發布，也希望可以憑著自己的實力，而非靠計畫錄取台大，決定再考學測，「不想被另眼看待，但她的決心，真的讓我們『另眼看待』。」

(中時)