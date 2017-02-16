全球僅次德國 工研院台中打造最強示範場域

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工研院「智慧化系統技術驗證與示範場域」進駐精密機械園區！（陳世宗翻攝）

為加速推動中台灣成為智慧機械之都，台中市政府促成工研院智慧機械科技中心，今年在台中精密機械園區內成立「智慧化系統技術驗證與示範場域」，提供業者製造優化服與創新數據加值服務，盼打造全球僅次於德國的最強示範點，目前該場域正建置機台及招募人員，第一批50位員工正式招募中。

市長林佳龍於去年11月10日前往工研院參訪，爭取與工研院共同合作，在台中建置「智慧化系統技術驗證與示範場域」，更進一步向中央反應爭取科發基金挹注經費；市府並協助工研院勘察多處場址，擬定短期先進駐精密機械園區，長期將於水湳經貿園區設置示範產線，將提供中部地區30家大專校院教育訓練。

經發局表示，示範場域進駐台中精密機械園區，機台將分2年完成設備採購及軟體系統等開發工作，未來將供中部相關航太、汽機車、自行車產業，進行製造優化服務，提供國內大專院校、國產控制器廠商、系統整合商等廠商，發展創新數據加值分析服務，預期可促進中部精密機械、精密製造產業投資建置智慧化生產線，帶動產業轉型為智慧機械聚落。

經發局強調，為推動智慧機械產線智慧化系統技術驗證與示範場域，台中市政府自去年起即與工研院合作，例如去年7月29日召開智慧機械產學合作計劃籌備會議，邀請工研院、全台灣大專校院和機械相關公協會及相關產業，由工研院介紹研發機聯網軟體VMX，並於去年9月19日捐贈給學校，提供教育訓練及培育人才之用。

(中時)