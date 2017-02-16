AIT傳駐軍 學者：一中政策不變

前AIT處長楊甦棣表示，美方將派陸戰隊駐守AIT台北新址，學者認為，這象徵台美關係進展，但美方已重申一中政策，對美中台關係不會有太大影響。

文化大學政治系特聘講座教授陳一新表示，美國如在美國在台協會（AIT）新址加派海軍陸戰隊使館警衛隊，應是美國全球加強反恐的需要，此外，也象徵著台美關係的「一小步」進展。

陳一新認為，台美在官方層面的交流其實一直都在增加，前美國總統歐巴馬之前簽署將台美軍事交流入法的「國防授權法」，首度將台美資深軍事將領與官員交流章節入法，就是一例。而AIT官員作為美國正式公務員，本來就可以有各種應得的保障。

不過，他表示，美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平通話時重申美方「一中政策」，代表雖在實務方面有些改變，但美中台方三方關係不會有太大影響。

政治大學外交系副教授黃奎博則認為，AIT有美國陸戰隊戍守，類似美國在其他使館做法，應是台灣樂見的，但「還是只有一半」，畢竟中華民國駐美國代表處目前仍不能享有同等待遇。

他指出，美國長期來都持續檢討提升對台交流的層級，如以前台灣官員不能進入美國部分機關，但現在都有「小小的放鬆管制」。

黃奎博說，AIT駐陸戰隊一事仍在美國「一中政策」之下，雖然大陸會對此例行提出抗議，但不致於影響美中台局勢。

美國2005年即派武官人員進駐AIT，但相當低調，而這些武官和中華民國派在華府的武官一樣，不著軍服。

海軍陸戰隊使館警衛隊（Marine Corps Embassy Security Group），是美國海軍陸戰隊一支營級的部隊，負責美國駐外大使館、領事館及美國政府在外機構的保安任務，包括布魯塞爾的美國駐北約代表處等。隊員稱作「海軍陸戰隊衛兵」（Marine Security Guard）。目前陸戰隊使館警衛隊為數約1000人，派駐美國148個使館跟領事館。1060216

(中央社)