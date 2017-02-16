印度輿論：台灣可協助印度發展經濟

台灣與印度國會議員友好協會會長管碧玲所率訪團今天搭機返回台灣，儘管訪團引發中國大陸抗議，但印度輿論多支持，印度應強化對台關係，讓台灣幫助印度經濟發展。

美國總統川普日前同意遵循「一個中國」政策，但不願具名的印度官員說，印度不是美國，中國大陸未承認「一個印度」政策，印度沒有義務尊重所謂「一個中國」原則，況且台灣與印度進行經濟、文化、教育來往，無涉政治，印度不必理會中國大陸的「粗暴干涉」。

由管碧玲率領的訪問團，在印度除與「印度台灣國會友誼論壇」（ITPAF）成員交流、強化彼此友誼與合作外，也拜會印度工商團體、大學，希望強化經濟、教育往來，也盼台商赴古茶拉底省投資，同時，與古省省長、商工部長會面討論經貿合作，今天結束所有行程，搭機返台。

多家印度報章描述台灣在中國大陸施以「一個中國」下的外交困境，並談到台灣在印度的投資，及台灣新政府提出「新南向」政策，把印度列為重要合作國家，台灣的高科技可以協助印度突破經濟發展瓶頸。

「印度時報」（Times of India）資深編輯高許（Rudroneel Ghosh）更撰寫專文指出，訪團呈現出台灣在「新南向」政策下，非常熱衷加強與印度的合作，「台灣準備成為印度成功故事的一部分。」

文章提到，台灣希望透過提供印度學生獎學金赴台深造，且可能讓印度學生畢業後在台灣工作兩年，同時還希望分享製造技術與專業知識給印度，提供確實可行的解決方案給剛剛起步的印度智慧城市計畫，讓這項計畫得以實現。

高許說，台灣真正的經濟支柱中小企業，不僅能在印度投資，還能引導印度兩個旗艦計畫「來印度製造」（Make in India）與「創業印度」（Startup India）發展，並可在資訊科技產業與印度軟體合作。

因此，高許的文章認為，台灣可透過幫助印度消除發展瓶頸，更可能為印度（發展經濟）的力量倍增器。因此印度即使可接受中國大陸的大型基礎建設投資，但仍可從台灣引進精密複雜、科學人類發展的投資。1060216

(中央社)