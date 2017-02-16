推廣蚯蚓農法 潘麟靂成立農坊
「種小黃瓜不特別，特別的是這些紅蚯蚓喔」33歲青農潘麟靂在屏東熱帶農業博覽會裡賣力向民眾解說蚯蚓對生態的幫助，為了推廣蚯蚓農法，潘麟靂還成立奮蚯蚓農坊。
潘麟靂原本在高雄從事營建工作，目前在屏東內埔鄉及長治鄉種了約1公頃左右的芒果，從農期間，有感於近年環境變化及自家的農地因為長期使用化肥導致土壤酸化，於是參加農業大學、農改場及試驗機構等課程，學習使用蚯蚓的自然農法。
潘麟靂表示，靠著蚯蚓將果皮、樹枝等有機質農業廢棄物轉化為肥沃的「蚓培材」，並且使用這些蚓培材改良土壤進行源頭管理及生態復育，也讓芒果產量日漸增加。
潘麟靂說，屏東的農民技術不是問題，問題是土壤酸化不太能種出好品質的農作，當他學習到利用蚯蚓改良土壤，發現種出來的芒果不但植株變健康，而且成本降低。
為了推廣蚯蚓農法，潘麟靂成立奮蚯蚓農坊，加入魚菜共生協會，與高屏地區一些推廣生態農法的農民一起推廣蚯蚓農法，同時進入國中小校園，結合老師們的生態教育教案，讓學生們也認識蚯蚓農法的生態共生。
潘麟靂並在熱博設立簡易溫室，利用蚓培材栽種新鮮健康的小黃瓜，2棟約120坪的簡易溫室內，栽種了約300株小黃瓜，利用熱博展示的機會，向民眾介紹蚯蚓，品嚐用蚓培材栽種的新鮮小黃瓜，希望透過這個機會讓更多人瞭解到健康土壤及生態復育的重要。1060216
(中央社)
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