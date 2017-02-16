臺灣詩人葉覓覓出席尼加拉瓜國際詩會
尼加拉瓜第13屆國際詩會14日在古城格拉納達揭幕，中華民國文化部推薦的新生代詩人葉覓覓參加，並在開幕式中朗讀詩作「蛾在腋下產卵，然後死去」，深受與會者好評。
吟詩時發音優美，且特別搭配播放特殊音樂，詩詞音韻和音樂旋律，產生特殊意境，讓即使不懂華語的觀眾亦能享受詩意，在座各國詩人及現場觀眾一致讚賞，掌聲不絕於耳。
葉覓覓訪尼國期間，曾接受尼國兩大報-「新聞報」及「新報」專訪，暢談詩作及影像詩的創作心得，獲大幅刊登，讓許多尼國讀者一窺臺灣詩人的文學歷程。
14日的開幕式共有尼國政界、文化界、學界、外交使節團、60國120位詩人、及格城數百位民眾出席，場面盛大。
格拉納達國際詩會自2005年舉辦迄今，已成為中南美最盛大之國際詩會，亦為尼國各界引以為傲的重要文學活動。詩會期間主辦單位安排各國詩人到全國主要城鎮交流，讓尼國各地民眾感受世界各國不同詩風，而與會各國詩人間也進行交流並交換作品，互相協助翻譯詩作並發行，有效促進國際文學交流。1060216
(中央社)
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