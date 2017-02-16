學測成績公布 適性選系考量興趣能力

學測成績今天公布，適性教育發展協會建議，學生可從興趣與使命、能力與特質兩方面進行綜合評估，並參考多元智能及特質關聯參考表，找到適性學系。

大學入學考試中心今天公布106學年學科能力測驗成績，以及各科級分與總級分人數百分比累計表，學測成績可用來參加繁星推薦和個人申請招生管道。為協助高三學生適性選填志願，中華適性教育發展協會提出「適性選系參考程序」，供學生及家長參考，希望對高三生適性選系有助益。

適性會指出，適性選系的主要意義為找到適合自己性向、興趣、能力、個性與文化背景的學系，可從兩個方向來考慮，一個是興趣與使命，另一個是能力與特質，兩方綜合評估後，或許就可以找到適性的學系。

在興趣與使命方面，適性會建議，學生從個人高峰經驗著手，探索個人正向核心價值，並帶向未來，可以自問「這一生想成為怎樣的一個人？」從答案中看見自己嚮往的夢想，再從夢想的未來畫面中，探詢內在渴望，找到有強烈動機並願意投入的領域，那就是熱情所在，接下來在熱情驅動下，考量家庭的期待與需要，擬定行動方案，找到符合自己興趣與使命感的可能學習方向。

在能力與特質方面，適性會也建議，學生可參採哈佛大學教授提出的多元智能理論，分析自我的優勢智能，從生活經驗中探詢自我特質，再依各學系的智能與特質需求，找到可能的適合學系。

為了幫助學生選擇校系，適性會也提供「多元智能及特質與大學學院關聯參考表」，適性會指出，人格特質也是一個選系的考慮因素，一位不喜歡與人對話的數理方面高材生可能未必適合讀醫學系，因為在未來當醫生問診時可能會不適應，醫病關係的維繫可能會有困擾。

適性會指出，若前述兩個方向找到的學系組合有交集，可能就是適性的學系，學生再依各校系的介紹或說明，找到符合自己需求的學系，並配合學測成績落點分析，選填志願，透過這樣謹慎的程序，可避免進入大學後遇到選錯學系的困擾。

適性會也提醒，世界改變很快，除了少數的行業可維持很高就業需求外，很多行業都會受高科技、生物技術、老齡化、全球化等衝擊，要因應這些變化，最要緊的是要找到自己的天賦與興趣；拿高分進熱門學系不一定適性，找到自己熱情所在而適性選系才是最要緊的。1060216

(中央社)