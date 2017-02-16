綠疑張永成農會總幹事資格 張麗善斥抹黑
民進黨立委蘇治芬今天表示，國民黨立委張麗善丈夫、現任中華民國農會總幹事張永成資格不符，農委會應予以撤銷。張麗善則說，蘇治芬為了影響農會選情惡意抹黑，相當卑鄙。
106年全國基層農、漁會會員代表選舉將在19日投票。蘇治芬與民進黨立委蔡易餘今天在立法院召開記者會，指出現任中華民國農會總幹事張永成資格不符，行政部門應盡速介入調查，撤銷張永成的資格。
蘇治芬指出，張永成自稱在1994年3月起擔任虎尾農場場長，同年7月又在斗六開設當鋪，後因涉放高利貸，遭雲林地院判處有期徒刑1年，1998年6月遭雲檢通緝，張永成自稱在發布通緝兩個月後才辭場長，在通緝中還能當場長，非常不合理。
另外，蘇治芬也表示，張永成從1994年在合作農場擔任場長，但他在合作農場都沒有敘薪，這也非常不合常理，懷疑合作農場偽造文書，公務人員登記不實資料。
蔡易餘指出，依法規定，張永成擔任場長期間，應要投保勞保，但當時的勞保局沒有任何張永成的投保資料，根本不合理。這是很嚴肅的問題，行政機關要調查張永成的資料，若是真的有問題就撤銷資格。
農委會輔導處農民組織科科長陳怡任指出，會把案子查清楚後，再做相關的報告。法務部檢察司行政科科長游麗玲指出，農委會將會召開會議釐清，法務部也會召開會議，若需移給地檢署，會盡快檢送。
對此，張永成的妻子、國民黨立委張麗善表示，張永成剛通過農會總幹事的候聘資格，並收到農委會主委林聰賢正式發文，在農會代表選舉前夕，蘇治芬刻意召開記者會污衊指控張永成的候聘資格有問題，其居心何在？所謂造假之說，根本是不實指控。1060216
(中央社)
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