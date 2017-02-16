入黨踴躍被點名，屏縣藍營啟動審核機制

國民黨屏東縣黨部目前積極審核入黨資料，避免人頭黨員影響選情。（林和生攝）

國民黨屏東縣黨部一一核對黨員入黨資料，避免有民眾「被入黨」還不知情的狀況發生。（林和生攝）

國民黨黨主席選舉進入白熱化階段，茶壺裡的風暴越演越烈，現任主席洪秀柱及副主席郝龍斌不約而同點名屏東縣有大批集體入黨現象，屏東縣黨部書記長林育先指出，目前已啟動審核機制，也發文請求民進黨協助清查雙重黨籍名單，預計結果下周就能出爐。

林育先指出，從今年初至1月20日止，共有6600人申請入黨，已現有黨員數3萬3000多人，占有一定比例；雖然以往進入黨代表及黨主席選舉年，入黨人數都會比往年多，不過這次備受外界關注，縣黨部將依據黨內規章，用嚴謹態度進行審查，希望加入者都是認同黨的理念而來。

但他也不諱言，有些申請入黨名單，經過黨工進行電話查核過程，根本不知道「自己已被入黨」，當然也就從名單中剔除，「這比例不算少」」且因多數申請者「介紹人」欄位都選擇不填，所以很難認定是同一人介紹，或傾向支持哪位候選人。

林育先強調，縣市黨部主委選舉目前還未討論，但不論挑選示範區或全面直選，屏東縣都在確定在改選名單內，此次主委及黨主席手握2018年9合一大選的提名權，競爭激烈可想而知，至於此次入黨黨員人數眾多，是否直接影響地方及中央選情，目前仍在評估中。

接獲藍營發文請求協助審核黨員的民進黨屏東縣黨部主委李清聖指出，現在時機敏感，對於是否介入別人「家務事」，或趁勢清查黨內雙重黨籍黨員，黨內各有不同看法，已列入執委會開會議程，待黨內決議才會決定下一步該怎麼配合。

(中時)