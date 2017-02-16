汪笨湖病逝 陳致中臉書轉述阿扁不捨

名嘴汪笨湖16日上午病逝，前總統陳水扁兒子陳致中下午在臉書PO文，「前輩汪笨湖先生離開了！家父感歎，難過，不捨」。

陳致中臉書透露，陳水扁上個月曾去醫院探望汪笨湖兩次，但已不能交談。他指出，2年前陳水扁回到高雄家，汪笨湖是第1個在下車處歡迎他的老友，後來並至少2次到扁家人文首璽探望他，關心聊敘。

陳致中轉述陳水扁對汪笨湖的死：「人生無常，生命有限，唯情義永誌，齊為台灣民主打拼之情，霧夜黑牢雪中送炭之恩，我不會忘懷。」

(中時)