微信假冒大陸最高檢長 詐對岸女教授8千萬台幣
大陸清華大學54歲黃姓女教授去年遭電話詐騙，損失人民幣1800餘萬元，折合新臺幣約9000萬元，她不甘被騙，向大陸公安報案，我方依《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法協助協議》受理，經警政署組成專案小組，追查半年有餘，昨晚間在台中市西屯區豪宅大廈逮捕劉嫌為首的8人詐騙集團。
警方接獲情資，詐騙嫌犯躲藏在台灣大道3段、新光三越旁的豪宅大樓內，因得知嫌犯四處收購手機SIM卡，昨晚7時許，趁快遞員送貨時，尾隨同乘電梯到14樓，直搗詐騙機房，逮捕劉嫌為首等8名嫌犯。
警方查獲網路設備、地下匯兑電聯軟體 、教戰手冊檔案、中國聯通電話卡4張、銀聯卡1張、中國人民身分證1張，以及賓士、BMW轎車各1輛等贓證物。
清水分局偵查隊副隊長李國興表示，該集團假冒中國工商銀行客服人員，透過微信軟體通知黃姓女教授信用卡遭盜刷，之後把電話轉給山寨刑警單位，協助查詢消費紀錄，經騙得身分證字號。
嫌犯為取得黃女信任，假冒大陸最高檢察院檢察長曹建銘，以微信假帳號，佯稱黃女涉及詐騙案件，黃女信以為真，自去7月、8月間，分6次匯出人民幣1800萬元。
經刑事局偵查第七大隊第二隊、台中市第六分局、清水分局、台北市刑大第二隊、淡水分局合組專案小組，兵分多路執行搜索、拘提行動，將劉嫌等8人查緝到案，經初步偵訊後，以詐欺罪嫌，移送台中地檢署偵辦，另持續擴大追查在逃的10餘名車手。
(中時)
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