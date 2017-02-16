中市府法律行動專車 2／22赴谷關博愛里服務民眾

台中市政府法律行動專車於106年起進入2.0版，為了擴充服務層面及範圍，服務地點除本市偏遠行政區之區公所外，更新增里辦公處、社區活動中心及圖書館等地點；市府法律行動專車106年2月22日（週三）上午10時至下午3時即前往和平區谷關博愛里辦公處提供服務，使本項服務更接近偏鄉民眾。

法制局陳朝建說，中市府與彰化縣府基於「跨域治理」及「聯合服務」之理念，於106年2月10日聯合舉辦「中彰法律行動專車會師」記者會，即宣示法律行動專車新增「法律案件跨區受理」及「中彰律師群加入法律行動專車服務」等2項措施。

市府法律行動專車將跨縣市受理訴願、國賠、消費爭議等業務申請，後續協助移轉管轄，避免民眾舟車勞頓；另本場次延續本年度1月份第一場次加入律師提供免費法律諮詢， 2月22日上午10時至下午1時提供專業法律服務，將由駐點律師洪塗生律師與法制局同仁一起為民眾進行法律諮詢。

洪塗生律師深具服務熱誠，一位嫁到和平區的陸配，因唯一的兒子不幸於打工途中與朋友騎乘機車雙雙身亡，和平區公所協助該名陸配申請團體保險及平安保險給付，唯一卡在保險公司之第三人責任保險金給付部分，因同時死亡，不能證明誰有過失，理賠事件一直苦無解決方案，所幸該名陸配向洪律師諮詢，洪律師建議移請和平區公所調解委員會調解。

本案最後調解成立並經法院核定，成功解決了陸配等二造民事責任及車禍理賠等困難問題。洪律師明快切入重點的法律諮詢方式，不僅發揮和平區公所調解委員會功能，並展現律師保障人民生命、自由和財產的專業及關懷能力，此次到博愛里服務，誠摯歡迎民眾踴躍利用本府法律行動專車體貼及便民之措施。

自今年元月起正式實施「到里服務」政策，將持續受理本市偏遠行政區各里之申請，歡迎各里里長、里民多加利用。有任何疑問者，請洽詢：和平區博愛里辦公處，電話：04-25942412，或洽臺中市政府法制局高專員，電話：22289111轉23032。

(中時)