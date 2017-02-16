販毒新招術 香火袋裝毒品？
張男2年前到香火鼎盛的南投竹山紫南宮參拜土地公求財，並在附近攤販購買香火袋祈求平安招財，兩年來，他一直將該香火袋配帶在身邊，相信能永保安康，帶來好運。不料，反而遭來噩運。日前他遭警方查獲毒品案，員警也從他所購買的香火袋內查獲三級毒品愷他命1小包，讓他當場傻眼，直呼「不可能」！
斗南派出所副所長劉穎杰、警員卓育秋、林于聖等人，查獲張男和另名莊嫌吸食K他命，於莊男車內查獲三級毒品K他命1小包，附帶搜索查到張男的香火袋內有1小包三級毒品愷他命。
張男當場表示不服，稱該香火袋是從南投竹山紫南宮附近攤商購買而來，不可能裡面會有毒品，並堅稱那只是驅邪用的粗鹽，警方為求慎重，使用毒品原物測試組當場測試，結果證實是毒品。張嫌破口大罵「為什麼買香火袋會送毒品？」訊後將與莊男一起依毒品危害防制條例案函送裁罰。
而張男於離去派出所前，向警方稱，他最近一定要再去南投竹山紫南宮購買平安符，如果裡面還是裝有毒品，一定檢舉，叫警察去抓，以洩心頭之恨。
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(中時)
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