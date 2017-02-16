機捷A8票發完 阿基師來送餐卷

在中壢東方帝國開發當業務經理的彭琪潔，今天和10名同事一同試乘大呼方便，以後上班、出遊都更便利。（葉臻攝）

阿基師與排隊民眾合影。（福容大飯店提供）

機場捷運今天開始單人試乘，A8長庚醫院站一早就出現排隊人潮，共分4個時段發放號碼牌，共1600張全數發完。在中壢東方帝國開發當業務經理的彭琪潔，今天和10名同事一同試乘，拿9點40第2段的試乘卷從A18高鐵桃園站搭到A8站，彭琪潔和同事都大呼方便，以後上班、出遊都更便利。

與站體連結的福容大飯店也請來廚藝總監阿基師，在排隊處抽出幸運民眾，贈送1元自助餐卷，福容大飯店表示，即日起共14天的桃園機場捷運試乘，將每天在A8長庚醫院站現場尋找4位幸運兒送出1元田園百匯自助餐優惠券。

(中時)