警查亂丟斃死禽屍 違法畜牧場先被罰
嘉義縣追查棄死鵝、雞隻原兇，警方循線查到1名黃姓業者可能有嫌疑，帶回訊問時，黃姓業者否認棄屍，只承認有鵝隻死亡，但被問到死鵝如何處理？業者先是聲稱埋在土地，等到防疫人員動手開挖沒挖到，他才改口說鵝屍已經被燒掉，雖警方在黃姓業者禽場查獲的飼料袋，跟六腳大排裝屍的飼料袋是同款式，但尚無法確認亂丟斃死禽隻就是黃姓業者所為，訊後已請回。
不過，防疫人員也進一步發現，黃姓業者有飼養之實，但並未圍網，最後依動物傳染病防治條例中未符合非開放式禽舍裁罰，至於黃姓業者鵝場附近也有另一名陳姓業者因飼養隻數超過500隻，未辦畜牧場登記，也未圍網，同樣被依畜牧法及動傳條例各裁處3萬元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。