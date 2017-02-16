警查亂丟斃死禽屍 違法畜牧場先被罰

黃姓業者的鵝場因為沒有圍網被開罰。（呂妍庭翻攝）

警方在黃姓業者鵝場找到的飼料袋跟大排發現的是同一款。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣追查棄死鵝、雞隻原兇，警方循線查到1名黃姓業者可能有嫌疑，帶回訊問時，黃姓業者否認棄屍，只承認有鵝隻死亡，但被問到死鵝如何處理？業者先是聲稱埋在土地，等到防疫人員動手開挖沒挖到，他才改口說鵝屍已經被燒掉，雖警方在黃姓業者禽場查獲的飼料袋，跟六腳大排裝屍的飼料袋是同款式，但尚無法確認亂丟斃死禽隻就是黃姓業者所為，訊後已請回。

不過，防疫人員也進一步發現，黃姓業者有飼養之實，但並未圍網，最後依動物傳染病防治條例中未符合非開放式禽舍裁罰，至於黃姓業者鵝場附近也有另一名陳姓業者因飼養隻數超過500隻，未辦畜牧場登記，也未圍網，同樣被依畜牧法及動傳條例各裁處3萬元。

(中時)