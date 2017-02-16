學測成績公布 竹北高中進步表現亮麗

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大學學測成績16日公布，新竹縣竹北高中整體成績表現進步亮眼，個人成績最高71級分，高出全國頂標9級分，其中有3位學生總級分達到70級分以上，並有62位學生總級分超過全國頂標（62級分），突破歷年紀錄。

竹北高中指出，今年大學學測考題平均難度偏難，全國的總平均及滿級分人數均下降，但竹北高中整體表現卻逆勢上揚，成績亮眼，除了有62位學生總級分超過全國頂標（62級分），突破歷年紀錄外，另有197位學生總級分超過全國前標（55級分），也破了去年紀錄。

另，數理專長班平均63.4級分，超越全國頂標1.4級分，同樣突破歷年紀錄。全校均標則在51.2級分，比全國均標高出7.2級分。

至於個人表現部分，70級分以上的同學包括有王維祥、許郁汶、王貞棋等3人。

校方表示，此屆學生表現能夠突破歷年的原因，要感謝家長會長張源坤長期以來關心學生升學，除了號召家長擔任夜讀志工之外，還特別邀請家長協助模擬面試，大大的提升了申請入學的錄取率。

(中時)