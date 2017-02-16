愛在客廳讀書 她學測滿級分

方瑋婕（左）和張宇祥（右）和校長魏宏恩（中）合影。（葉臻攝）

桃園新興高中菁英班學生方瑋婕，今年學測考取75級分，成為菁英班成立6年來第4個滿級分，國中也是以5A++直升的她笑說自己的讀書要訣就是家人，最喜歡在家人走來走去的客廳念書，「可以看到家人感覺很好，還可以監督我有沒有打瞌睡」，方瑋婕說自己第一志願是台大牙醫系。

考72級分的張宇祥則是出自單親家庭，有重度身心障礙的母親靠著做資源回收拉拔他和妹妹長大，個性內斂穩重的張宇祥說，因為家裡曾經遭遇法律糾紛，感受到懂法律的重要和法律的力量，也對法律很有興趣，希望能考取台大或政大法律系。

(中時)