中市客家日活動 和平區熱鬧登場

台中市全國客家日，首邀原、客族群參與祭天展現族群共榮！（陳世宗攝）

農曆正月20日是客家天穿日、全國客家日！為讓更多人認識客家文化，台中市政府客家事務委員會16 日舉辦「台中市106年全國客家日活動」，首次由客家族群和原住民族群共同參與祭天祈福儀式，展現「族群共榮，原、客一家親」。副市長林依瑩表示，市長林佳龍上任後，也將農曆正月20日訂為「台中客家日」，期盼將客家文化宣揚出去。

今日活動在和平區公所舉辦，由在地具有客家及原住民族特色的藝文團體表演熱鬧開場，融合多元文化，展現族群共榮！副市長林依瑩與市府客家事務委員會主委劉宏基、和平區長林建堂等人共同參與祭天儀式，祈求國泰民安、風調雨順及五穀豐收。現場林副市長更親自體驗搗粢粑(麻糬)，現場小朋友齊聲喊加油，氣氛熱鬧。

客委會主委劉宏基說，每年農曆正月20日為「客家天穿日」，為客家人感念女媧補天相助的特殊節慶，每逢「天穿日」，客家人便會放下田間工作，一方面忙裡偷閒，也讓大地休養生息。

林依瑩表示，行政院客家委員會也將農曆正月20日的「客家天穿日」指定為「全國客家日」，市長林佳龍上任後，也將這天訂為「台中客家日」，期望透過舉辦客家日相關活動，發揚客家文化、彰顯客家文化的獨特性，同時宣揚客家族群崇敬天地、尊重自然及提倡環保、節約、愛地球的精神。

劉宏基強調，今年和平區為客家日主場活動地區，以「客家與各族群對話」及「各 族群參與並分享客家文化」為主軸，期盼各族群一起參與全國客家日，達到族群融合的目標；此外，今年也聯合和平、豐原、東區、東勢、北屯、西屯、清水、后里、新社、石岡、大里及潭子等12個行政區，分別於2月16、18、19日在各區以減碳環保、客庄樂活及愛惜環境為主題舉辦歡慶系列活動，歡迎民眾前往參與。

(中時)