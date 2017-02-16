廖東周拜會瑞典綠能公司 尋求合作商機

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為配合推動重要產業政策「5+2」方案旗艦計畫，駐瑞典代表廖東周當地時間14日拜會瑞典一家綠能公司，就與台灣的離岸風電合作交換意見。

綠能公司Hexicon執行長巴謝夫斯奇（Henrik Baltscheffsky）接待並簡報。他表示，台灣海岸地形陡深，風場遍布，十分利於發展漂浮平台風電，公司倘能結合台灣綠能產業的生產鏈標準化生產，將可望大幅降低成本，以台灣為生產中心，除滿足本地市場需求外，並可尋求全球漂浮式離岸風電之出口商機。

Hexicon公司成立於2009年，總公司位在斯德哥爾摩，擁有多重渦輪漂浮平台（floating multi- turbine platforms）專利，主要服務為提供漂浮式離岸風電技術與方案，並已在蘇格蘭Dounreay有商轉成功案例。

代表處表示，2014年第30屆台瑞典經濟合作會議(JBC)時，這家公司與台灣風力發電產業協會及金屬中心簽署合作備忘錄，並持續參與第31、32屆台灣-瑞典經濟合作會議，積極推動與我國在離岸風電技術之合作。

廖東周建議，Hexicon公司可長遠規劃運用其發電平台，如擴大結合太陽能、潮汐能或人工漁場等其他功能，兼顧環保並極大化商業價值。

巴謝夫斯奇將於4月再度訪台推動相關合作計畫，期盼台灣相關政策能支持離岸風電發展，進而帶動相關產業的發展。1060216

(中央社)