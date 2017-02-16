傳藝繳費亭像靈堂 網友：改善後變喜喪

國立傳統藝術中心一處停車自動繳費機因外觀特別，遭網友批評像靈堂。這座設備外觀雖經改善，但只貼上紅色紙張。網友又說，「上方白色燈籠沒換，感覺沒變好，變成喜喪樣」。

傳藝中心這座停車自動繳費機原本外觀是莊嚴的藍白色，兩端柱子搭配祥雲圖案，上方還有許多白色燈籠，再配上園區北管的音樂。這個月初，有網友將它樣貌拍照，貼在臉書「爆料公社」上，引發議論。

當時有網友回應，根本很像靈堂，繳費時心裡超毛的。

傳藝中心委外單位全聯善美的文化藝術基金會事後曾說，繳費機外觀是委託停車業者設計，這樣青花瓷外觀很傳統，與園區很搭配，感謝網友的注意，日後將再與停車業者討論或修正。

基金會這樣回應之後，不料事隔一週，又有網友在臉書「宜蘭知識+」上，貼出它改善後的外觀照片，從中可發現繳費亭兩旁柱子只被以簡易紅白花色紙張貼上，遭風吹後甚至還破損，揶揄越補越大洞，給人的感覺沒有變好。

「只是普通靈堂換成高齡往生者的靈堂」其他網友看到照片後又有不同意見，直說相關單位好敷衍，還是一樣蠢，變成喜喪的感覺，到底請什麼團隊設計？」

但也有人認為，這都是上方白色燈籠害的，換掉就好了，「傳統藝術中心是走傳統路線，祭拜文化或靈堂也是傳統之一，符合園區特色」，管它那麼多，只要繳費方便順利就好；有人預言這座自動繳費機不紅也難，這也是成功的另類行銷。

這座設備外觀再度引發話題之後，目前已被木板圍起。基金會很低調，沒有回應，只說「它即將改裝施工」。1060216

(中央社)