傳藝繳費亭像靈堂 網友：改善後變喜喪
國立傳統藝術中心一處停車自動繳費機因外觀特別，遭網友批評像靈堂。這座設備外觀雖經改善，但只貼上紅色紙張。網友又說，「上方白色燈籠沒換，感覺沒變好，變成喜喪樣」。
傳藝中心這座停車自動繳費機原本外觀是莊嚴的藍白色，兩端柱子搭配祥雲圖案，上方還有許多白色燈籠，再配上園區北管的音樂。這個月初，有網友將它樣貌拍照，貼在臉書「爆料公社」上，引發議論。
當時有網友回應，根本很像靈堂，繳費時心裡超毛的。
傳藝中心委外單位全聯善美的文化藝術基金會事後曾說，繳費機外觀是委託停車業者設計，這樣青花瓷外觀很傳統，與園區很搭配，感謝網友的注意，日後將再與停車業者討論或修正。
基金會這樣回應之後，不料事隔一週，又有網友在臉書「宜蘭知識+」上，貼出它改善後的外觀照片，從中可發現繳費亭兩旁柱子只被以簡易紅白花色紙張貼上，遭風吹後甚至還破損，揶揄越補越大洞，給人的感覺沒有變好。
「只是普通靈堂換成高齡往生者的靈堂」其他網友看到照片後又有不同意見，直說相關單位好敷衍，還是一樣蠢，變成喜喪的感覺，到底請什麼團隊設計？」
但也有人認為，這都是上方白色燈籠害的，換掉就好了，「傳統藝術中心是走傳統路線，祭拜文化或靈堂也是傳統之一，符合園區特色」，管它那麼多，只要繳費方便順利就好；有人預言這座自動繳費機不紅也難，這也是成功的另類行銷。
這座設備外觀再度引發話題之後，目前已被木板圍起。基金會很低調，沒有回應，只說「它即將改裝施工」。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。