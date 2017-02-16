漢代王陵出土瑰寶 舊金山亞博館特展

162件近期出土的漢代珍貴文物將於當地時間17日起在舊金山亞洲藝術博物館展出。著名的「鑲玉漆棺」及「金縷玉衣」等埋藏了2000多年的珍寶首度來美亮相。

繼去年台北故宮大受歡迎的「東坡肉」特展後，舊金山亞洲藝術博物館今年以「王陵瑰寶：中國漢代考古新發現」特展迎接雞年。展期由2月17日至5月28日。

亞博館館長許傑今天在記者會中表示，這次展覽以「貴族生活與娛樂」，「對長生的追求」以及「宮廷的私密生活」為3大主題。展示的西漢王室葬品包括陶俑、漆器、金銀器、玉器等精美絕倫的工藝品及日常生活用品。

許傑指出，除了金縷玉衣、玉璧棺材和無菸缸燈之外，出土後至今仍然可以奏出樂曲的青銅樂器也是展覽亮點，之後會在博物館為觀眾演奏。

他指出，歷時400多年的漢朝非常強盛，創造了中國史上第一個文化與藝術的「黃金時代」。「王陵瑰寶」讓觀眾認識漢朝貴族的生活方式與情趣喜好，也了解現代生活與古代文化密切的關係。

亞博館中國藝術策展人張帆指出，這次展覽揭開了宮廷生活親密隱私的一面。大型沐浴盆，陶瓷便壺，罕見的扶手石質坐廁及2件銅質情趣玩具是給觀眾的一份驚喜。

本次展出的文物主要來自2個重要的考古挖掘，包括2011年發掘的大雲山江都王陵和1995年發掘的徐州楚王陵。張帆說，這些規模的王陵非常罕見，這次來美的漢代墓葬特覽也僅有舊金山一個展點。1060216

(中央社)