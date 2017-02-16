電台發言被解讀砲打中央 劉世芳澄清

有意參選下屆高雄市長的立委劉世芳昨天說「中央執政開了太多改革的窗口」被解讀是砲打中央，她今天在臉書澄清說，這是誤解，為了台灣的長治久安，「我們都一起來面對承擔」。

劉世芳昨天接受電台專訪時表示，中央執政開了太多改革的窗口，民進黨在高雄市也未必能勝選，遭解讀是砲打中央。

劉世芳指出，這是簡化了她對改革腳步的看法，媒體報導她砲打中央更是誤解。

她表示，過去長期國民黨執政下，社會需要的相關改革、轉型正義問題被長期漠視，行政部門也不願啟動相關處理機制。

劉世芳又說，民進黨在大家支持下，執政了，在大家高度期待下，總統蔡英文承接了很多社會壓力造成的改革工作，過去她曾擔任過行政院秘書長及總統府副秘書長深知行政部門在改革過程中的艱辛，以及人民以高標準檢驗著綠色執政的期待，這是大家的挑戰。

她指出，身為民進黨國會的一員，當然與行政團隊並肩做戰、一同面對，讓好還要更好，她要拜託大家，一定要給執政團隊最大的支持，如同過去這段時間，她擔任立院黨團書記長時，立院黨團同仁也都給予行政部門最大支持、共同承擔。

劉世芳說，改革不分中央、地方，不分行政、立法，為了台灣的長治久安，大家都一起來面對承擔。1060216

(中央社)