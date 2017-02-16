學測台北市滿級分生 約占全台3成

106學年度學測成績單今天出爐，全台滿級分學生為118人，創7年來新低，北市公私立高中職滿級分生有34人，約占全台3成。

今年數學難度高，全台滿級分人數創新低，建中去年滿級分人數為14人，今年增2人，為16人；北一女中去年滿級分人數為11人，今年為7人，不過，由於北一女今年報考人數比去年少73人，依比例仍維持一定水準。師大附中滿級分去年掛零，今年1人。

私校表現也相當亮眼，薇閣高中滿級分有4人、復興實中與東山高中各2人、延平中學、再興中學各1人。1060216

(中央社)