仿效永興島 三沙永樂群島蔬菜自產自足
據報導，中共解放軍近日在西沙群島的永樂群島種植蔬菜，並可以自產自足不需仰賴補給。
根據解放軍報今天的報導，由三沙市委、市政府、三沙警備區合力建設的「三沙市永樂群島瓜菜種植基地」近日投產，軍民不再倚靠補給船送菜。
報導表示，永樂群島位於永興島西南約40海里，是西沙群島的兩組群島之一，以永樂環礁為主體，由13個島嶼構成。
永樂群島因遠離海南本島和永興島，以往島上軍民的蔬菜供應主要依靠交通補給船，如遇颱風和大風浪，蔬菜斷頓是經常事。
去年，永興島蔬菜大棚建設完成，居民蔬菜基本實現自給自足。三沙警備區積極向市委市政府建議將相關技術引入永樂群島，建設蔬菜種植基地。
報導表示，永樂群島目前已建起一座占地567平方公尺的蔬菜大棚，由具備抗風、防曬、防暴雨、防腐蝕性能的材料搭建而成。
大棚採用高科技全智慧技術，頂部安裝了太陽能發電板，另有智慧調節打濕降溫系統，以改善高溫種植環境。
此外，大棚頂部彙集了一排塑膠管，用於收集雨水，灌溉蔬菜。
據報導，大棚種植的蔬菜主要有莧菜、空心菜、番茄等。這次試種成功後，將進一步擴大種植面積，預計未來每週可收穫200多公斤蔬菜。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。