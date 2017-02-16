仿效永興島 三沙永樂群島蔬菜自產自足

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據報導，中共解放軍近日在西沙群島的永樂群島種植蔬菜，並可以自產自足不需仰賴補給。

根據解放軍報今天的報導，由三沙市委、市政府、三沙警備區合力建設的「三沙市永樂群島瓜菜種植基地」近日投產，軍民不再倚靠補給船送菜。

報導表示，永樂群島位於永興島西南約40海里，是西沙群島的兩組群島之一，以永樂環礁為主體，由13個島嶼構成。

永樂群島因遠離海南本島和永興島，以往島上軍民的蔬菜供應主要依靠交通補給船，如遇颱風和大風浪，蔬菜斷頓是經常事。

去年，永興島蔬菜大棚建設完成，居民蔬菜基本實現自給自足。三沙警備區積極向市委市政府建議將相關技術引入永樂群島，建設蔬菜種植基地。

報導表示，永樂群島目前已建起一座占地567平方公尺的蔬菜大棚，由具備抗風、防曬、防暴雨、防腐蝕性能的材料搭建而成。

大棚採用高科技全智慧技術，頂部安裝了太陽能發電板，另有智慧調節打濕降溫系統，以改善高溫種植環境。

此外，大棚頂部彙集了一排塑膠管，用於收集雨水，灌溉蔬菜。

據報導，大棚種植的蔬菜主要有莧菜、空心菜、番茄等。這次試種成功後，將進一步擴大種植面積，預計未來每週可收穫200多公斤蔬菜。1060216

(中央社)