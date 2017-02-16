立院17日開議 國民黨團提27案優先法案

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立法院明天開議，國民黨列出27項優先推動的重大法案，包括增訂學校供應膳食禁止使用瘦肉精的學校衛生法條文修正案、以及補救一例一休，保障勞工權益的勞基法修正草案等。

立法院新會期明天開議，國民黨下午依慣例舉辦立法實務研討會，會中針對國民黨立法院黨團所推動的優先法案進行說明，並舉行綜合座談。

根據國民黨所提供的書面資料顯示，本次立法院第9屆第3會期優先推動的重大法案共有27項，其中以社會福利相關的法案最多，共有6項，其次為原住民權益，則是有4項。至於在食安、勞工權益、農業、司法改革、監督事項等，則都各有2項。

面對現行的一例一休，國民黨團主張一例一休之延長工時加班應依比例換補休。並主張應明文增列規範勞工於加班後，得自由選擇領加班費或補休，補休時應依比例換取，無法休完補休時數雇主應給付加班費。

在食品安全上，國民黨團欲提出學校衛生法、食品安全衛生管理法等修正草案，增訂學校供應膳食禁止使用瘦肉精之各類肉品及相關產製品，以保護學童食用安全與身體健康，以及明定國內隻肉品及其相關產製品，不能檢出瘦肉精。

此外，為監督行政、嚴格把關，國民黨團提出了2項監督事項，包括年金改革相關法案，以及前瞻基礎建設計劃特別預算，將檢視編列項目是否合理正確、是否為明年縣市長選舉綁樁。1060216

(中央社)