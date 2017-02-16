台南新化農會選舉 查獲現金賄選

台南新化區農會選舉，因競爭激烈，賄選傳聞不斷，台南地檢署檢肅黑金專組檢察官林朝文於日前接獲檢舉情資，指出106年台南市新化區農會選舉，疑似有現金買票賄選之不法情事，遂指揮法務部調查局台南市調查處組成專案小組，深入查證，查獲有候選人透過樁腳，以每票1200、2000元不同價碼買票，蔡姓小組長被檢方諭令8萬元交保。

這起賄選案，林朝文檢察官在事證蒐集齊全，於15日，指揮法務部調查局台南市調查處、台南市政府警察局新化分局等單位，傳喚樁腳及農會會員等20餘人到案說明，經隔離訊問後，有數名會員及證人坦承有收到候選人及樁腳交付之賄款，並繳回賄款現金1200元，另蔡姓樁腳亦坦承有交付賄款予選民之情事。

全案經檢察官訊問後，諭令蔡姓樁腳以8萬元交保候傳，其餘人均請回，本案並將進一步擴大偵辦。

(中時)