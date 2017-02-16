挖Baby舊照 網紅自信酸：跟我長得差不多

Angelababy長期陷整形疑雲。（圖／中時資料照）

Baby早期因戴牙套的關係，臉部看來有些腫。（圖／取材自關愛八卦成長協會微博）

網紅羅玉鳳自認神似早期的Baby。（圖／取材自關愛八卦成長協會、羅玉鳳微博）

大陸女星Angelababy自出道以來，飽受整型傳聞困擾，就算曾到整型外科醫院進行一連串的鑑定，仍常被質疑是「人工美女」，近日更有網紅翻出她的舊照，調侃道「跟我長得差不多」，造成網上一片熱議，甚至登上微博熱搜冠軍。

大陸網紅羅玉鳳（鳳姐）今在微博貼出Baby早期的雜誌照，自信說：「感覺我的自拍被放上去了，謝謝這世上還有跟我長得差不多的人」，最後還語帶得意「連去照相館的錢都省了」，並附上YA勝利手勢，讓眾人看傻了眼。

羅玉鳳一番發言掀熱議，還登上微博熱搜。（圖／取材自微博）

發言一出，引來眾多網友為Baby抱不平，紛紛留言「這是Baby被黑最慘的一次」、「Baby只是戴了牙套」，怒罵她自我感覺良好、出來刷存在感，但也有人讚她「自信的女人最美」心態不錯，出現正反兩面評價，更因此登上微博熱搜榜第一名，討論度高居不下。

(中時電子報)