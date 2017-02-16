北韓要求 大馬將歸還金正男遺體

北韓駐馬來西亞大使姜哲（Kang Chol，音譯，中）15日準備離開馬來西亞吉隆坡醫院。（圖/美聯社）

在平壤要求下，馬來西亞將歸還北韓最高領導人金正恩長兄金正男的遺體。馬國副總理阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）周四證實，儘管還有後續程序，但他們必須尊重與任何外國政府的雙邊關係。

據路透與法新社報導，阿末扎希說，等一切程序完成後，他們將透過北韓大使館送返遺體。

(中時電子報)