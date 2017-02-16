學測成績公布 溪湖高中8人成績達醫科標準
106年大學學測成績放榜，國立溪湖高中不僅拿得彰南區最高級分，更創下連續8年達醫科標準的紀錄，60級分以上21人、56人擠進前標，總級分達72級分的韋齡斐，國文、英文、自然都是滿級分。
校長楊豪森上午代表家長會頒發獎學金給表現優異的學生，並且鼓勵他們24日起至26日到台中市中時國際會展中心參觀「2017大台中第一屆大學博覽會」，挑選理想的大學。
這次學測拿到彰南區最高級分的韋齡斐，國小、國中時期成績就很優異，更有書法、繪畫及音樂等才藝，國三會考成績達4科A++、1科A+及作文6級分，原本可以就讀明星學校，但她選擇就近的溪高，她說，這樣可以省下通勤時間準備課業，又可以得到充分的休息。
楊豪森表示，就讀數理實驗班的韋齡斐的72級分，已達頂尖大學醫學系的錄取標準，不過，她的興趣將是台大心理系。
另外，溪湖高中三年前入學成績5A的高一學生，今年學測80%都在60級分以上，雖今年學測成績高分群因題目較去年難度為高，人數理應更少，但溪高60級分以上人數仍持續成長有21人，達學測前標人數共56人。
(中時)
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