這不是詐騙 工商普查有疑問先查證

「貢寮區工業及服務業普查所」今天上午歡喜揭牌。(瑞芳警分局提供)

新北市瑞芳警分局副分局長李文桐率貢寮分駐所所長楊仲景，今天一同參與「貢寮區工業及服務業普查所」揭牌儀式揭牌儀式，並在場宣導反詐騙，向里長及在場民眾表示近年來詐騙案件層出不窮，不少民眾將政府之調查員誤認為詐騙集團，為確認是否為詐騙，民眾可致電 165 反詐騙專線。

另在各里辦公處、各區公所及行政院主計總處網站上亦會公布普查員身分，若有任何疑問可逕撥報案專線110或瑞芳分局02-24062602。

副分局長李文桐表示，每5年一次的工業及服務業調查4月登場，貢寮區公所今天率先舉行「。將為轄內大小企業普查，並將進一步抽查。「我們不是詐騙集團」，貢寮區區區長陳文俊說，普查結果不會做為課稅之用，希望民眾能夠誠實地回報數據。

(中時)