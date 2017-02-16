昆凌懷周家小王子 親哥：支持她25歲生完3胎

昆凌哥哥金鏞透露妹妹懷孕後狀況。（圖／取自Mr.J 台灣官方、有激人臉書）

昆凌喜懷二胎。（圖／中時資料照片）

天王周杰倫（周董）2014年與昆凌完婚，育有一女「小周周」（Hathaway），先前西洋情人節，夫妻倆宣布小兒子來到，兩人幸福集滿「好」字，而目前擔任昆凌經紀人的昆凌哥哥金鏞，昨(15日)接受專訪，透露目前妹妹養胎重點是「開心最重要」，也吐露昆凌想在25歲前替老公生3胎，全家人都很支持。

周杰倫婚前曾開玩笑表示想生「一隊籃球隊」，希望小孩越多越好，但當昆凌生下大女兒後，周杰倫則轉換態度，因心疼老婆懷孕辛苦，對生幾個小孩態度變為保守，也曾甜蜜寵妻愛白說：「我要先疼妳，再疼女兒」，將昆凌當公主般疼愛，閃翻不少粉絲。

據《ETtoday東森新聞雲》報導，所屬《有激人》樂團的昆凌哥哥金鏞昨受訪表示，全家人知道昆凌二度有喜時很開心，並表示妹妹最近開心最重要，身體狀況慢慢調整，家人全力支援她養胎，「讓她休息到想開工為止」，並表示昆凌懷孕後，金鏞除了開心家裡有新成員，也樂說：「接下來可以專心玩團了！」

(中時電子報)