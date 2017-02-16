2.5公分雞骨卡食道 婦忍5天食道破裂

苗栗58歲的婦人日前不慎誤食雞骨，長達2.5公分的雞骨卡在食道處，造成吞嚥疼痛，婦人忍了5天才就醫，檢查發現她的食道已破裂，醫院以胃鏡方式將雞骨取出。

烏日林新醫院表示，蔣姓婦人日前吃米粉沒有注意到誤食雞骨，導致疼痛難耐，喝開水也痛、吞口水也痛、吃東西更痛，第一時間至鄰近的診所檢查未果，繼而前往醫學中心進行胃鏡、咽喉鏡檢查，也沒有發現異物。

婦人痛到流淚，甚至不舒服到徹夜未眠，只能維持同一個姿勢，後來她到烏日林新醫院就診。

胃腸肝膽科醫師李傑哲表示，患者就醫時已過了5天，症狀也越來越嚴重，不只吞嚥時會痛，還有咳嗽、痰中有血絲，甚至引起右半邊臉麻。

李傑哲指出，胃鏡一照才發現，原來是長達2.5公分的雞骨，緊緊地卡上食道處，5天來不只有食道破裂的情形，出現慢性發炎的狀況，更形成罕見的廔管，繼續拖下去將會造成嚴重感染。

經評估後，醫師選擇採取胃鏡方式取出，由於骨頭已深嵌在食道上，過程會比一般來得困難，所幸最後成功取出。因產生了廔管，醫師憂心會影響消化道，婦人住院1星期治療，無礙後才出院。

醫師提醒，民眾若發生誤食異物的情況，千萬不要喝醋，不然只會造成咽喉黏膜發炎；切勿再繼續吃固體食物或自行催吐，只會讓異物越卡越深，反而加重病情造成二次傷害。

醫師建議應盡快到醫院求診，由專業醫師協助取出異物。如果是異物卡在較淺的地方，可至耳鼻喉科處理；若是卡在較深的地方，甚至已經影響到食道，則必須盡速至胃腸肝膽科，經由醫師判斷處置，以防異物越卡越深，造成組織和器官的嚴重傷害。1060216

(中央社)