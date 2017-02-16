加滿油獲香吻 泰國網友瘋狂跪求加油

泰國一則分享影片引發網友瘋狂轉載，並跪求發生地點，原來是泰國一處加油站推出的服務，只要加滿油就可以獲得正妹服務員香吻，不過根據媒體調查，這名美女已經離職。

泰文媒體「泰叻報」報導，一名網友上傳一段在加油站加油的影片，影片中的男子在車內將加油帳單簽名後交給美女服務員，並詢問說，加滿油後可以獲得什麼，美女回答說可以獲得香吻一枚，美女服務員就靠近男子臉頰輕點一下，這一段影片上傳後，引發網友們瘋狂，短短一天就有超過500萬次的瀏覽。

許多網友紛紛留言要求公布加油站的地點，同時展開肉搜，泰國媒體也報導此一情況，有人要找出她的朋友留言表示，這名正妹服務員已經離開這個加油站，擔任展場接待工作，讓網友們大為失望。1060216

(中央社)