林淑芬：司機每天工時應比照勞基法
民進黨立委林淑芬今天表示，交通部雖規定司機每天駕車不得超過10小時，卻限縮為「手握方向盤」，根本是替運輸業者開脫，駕車時間應比照勞基法，杜絕司機疲勞駕駛。
國道5號13日晚間發生賞櫻團遊覽車翻車意外，造成33人死亡，使得司機工時及過勞駕駛的問題浮上檯面。林淑芬今天在臉書貼文指出，勞動部與交通部對於安全駕駛標準不一致，成為行車安全的制度漏洞。
林淑芬表示，依勞基法規定，工作時間（含加班）一天不得超過12小時，汽車駕駛的工作時間認定，包含熱車時間、駕駛時間、等班時間、洗車時間、保養時間、待命時間或其他在雇主指揮監督下從事相關工作之時間等。
林淑芬說，交通部的汽車運輸業管理規則規定每日駕車時間不得超過10小時。看似比勞動部嚴格，但交通部卻限縮解釋為「手握方向盤」，如此立法根本是替運輸業者開脫。
她說，除行車紀錄時間難造假外，其他非駕駛的工作時間，業者可取巧規避，就算被勞檢抓到，頂多罰錢，也不會被吊銷營業車輛牌照或廢止營業執照。
林淑芬表示，勞動部與交通部對於安全駕駛標準不一致，成為行車安全的制度漏洞。交通部身為運輸業主管機關，應採取更積極的手段，駕車時間應比照勞動部的工時認定，讓安全駕駛工作時間規範一致，督促運輸業者更重視行車安全，以杜絕司機疲勞駕駛。1060216
(中央社)
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