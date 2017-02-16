中監受刑人趕製 燈王浴火重生

被燒毀的台中監獄製作的燈王重現，今晚將再綻光芒。（許素惠攝）

台灣燈會機關團體組燈王台中監獄製作的《天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄》，今晚將重綻光芒，為了一饗眾多遊客，台中監獄受刑人連日來日夜趕工，終於鳳凰浴火重生。

虎尾主燈區競賽燈組區12日下午4點15分許突然起火燃燒，大專社會組《祥龍獻瑞》及機關團體組燈王被燒毀，令許多遊客大嘆可惜！

趁著燈會還有4天，台中監獄受刑人又趕製出作品，和被焚毀的燈王一樣完美精緻，遊客晚間可在靠近建成路燈會大排樓旁的燈區再見燈王風采。

(中時)