怡仁綜合醫院與中臺科大合作 培育醫療人才

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楊梅怡仁綜合醫院今與中臺科技大學簽署合作備忘錄。(楊宗灝攝)

桃園楊梅怡仁醫院今與中臺科技大學簽署產學合作備忘錄，雙方未來除將培育醫療專業人才，也將進行資源整合與專業交流。怡仁綜合醫院院長李典穎說，醫院以打造「希望山丘」為目標，持續推動癌症、長照、急重症專業服務。

怡仁綜合醫院今年將與禾馨醫療團隊合作，規畫禾馨怡仁婦幼健康照護中心，與中臺科大合作後，也將為學子提供實習與就業環境。李典穎說，醫院目前有超過300個床位、50餘名專科醫師，未來將以照顧南桃園民眾為主，也希望落實專業醫護觸角至各社區角落。

(中時)