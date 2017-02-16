來自低收入戶 他盼當律師助弱勢

王彥翔拚出好成績，盼能用己身之力協助他人。(黃靖惠攝)

大學學測成績今天出爐，基隆全市最高分落在二信高中郭育銘73級分，其中二信高中王彥翔因父母從小離異，為單親家庭靠母親在麵攤工作，賺取每月不到2萬元薪水，以及低收入戶補助供養他就學，而今天放榜後也不負眾望考取65級分，他盼能用繁星入學計畫申請台北大學法律系司法組。

「希望能成為一份力量，幫助更多像自己一樣弱勢族群。」王彥翔說，父母在自己出生沒多久就分居，國小前就離婚分開爭取撫養權力產生糾紛，也就此開啟對於法律層面認識，後來又因親戚有行車糾紛，跟著一同上法院才發覺對於法律產生興趣，因此從小就立志要當一名律師「伸張正義」，盼能用己身之力幫助弱勢族群。

(中時)