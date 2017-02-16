哈菸被逮後 鄭爽微博小號飆罵婊子？

鄭爽演出《微微一笑很傾城》後人氣飆漲。(圖／翻攝自微博)

鄭爽爸爸疑曝光女兒微博小號。(圖／翻攝自微博）

大陸女星鄭爽外型甜美，和楊洋演出《微微一笑很傾城》後人氣飆漲，不過近日她被捕捉到抽菸模樣，和清純形象相差甚遠，引起網友熱議，現又疑似她微博小號曝光，PO文大罵粗話，再次引發關注。

16日中午鄭爽爸爸發文，並tag微博「Yeah虛擬小號」，隨後又秒刪，疑似讓女兒小號曝光，而這個微博帳號現只有2則文章，其中最新發文內容中，提到「賤人」、「婊子」等粗話，讓網友都驚呆，直呼這不是大家認識的鄭爽，紛紛留言表示這一定是假的。

不過有個娛樂評論人留言支持她，還要她儘管做自己，「Yeah虛擬小號」也回應「我沒事，我有劇本有工作！為了正義！」讓人霧裡看花，不過粉絲仍力挺鄭爽是清白的。

(中時電子報)