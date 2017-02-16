咖啡莊園掩護改槍落網 警專夢碎

洪姓、柯姓男子涉改槍販賣，鳳山警方蒐證1個月，14日直搗以咖啡莊園為掩護的地下兵工廠，破門攻堅逮捕2人，起獲改造短槍1把、子彈7發。柯男供稱對槍有興趣，本想考警專，但觸法後再也不能圓夢，訊後依槍砲罪送辦。

(中時)