被「臉友」批評、封鎖 研究：憂鬱風險增3倍
不少人喜歡玩臉書，無論是自己發文、或在別人文章下方留言，多希望獲得正面回應，甚至是討拍、取暖；但有研究指出，在臉書上遭受負面人際經驗的人，像是遭受網友批評、封鎖、誤解或不友善回應，罹患憂鬱症風險是無負面經驗的3.2倍。
美國布朗大學2016年發表於《青少年健康期刊》的研究，調查研究264名、使用過臉書的民眾，發現逾8成遇過負面經驗，罹患憂鬱症風險、高出無負面經驗者3.2倍；進一步分析發現，負面經驗若為霸凌、遇到不友善對待，憂鬱風險高出3.5倍，若「被迫」和不想聯繫的人互動，憂鬱風險則高出2.5倍。
桃園市立療養院兒童精神科主任陳質采表示，不少課業表現差、不善與人交際的青少年，因渴求人際互動，常過度仰賴社群媒體，然而若自己發文遭忽視、或因看法不同被批評時，部分原先就有輕微憂鬱者，症狀會更加明顯，包括食慾不振、失眠、緊張、煩躁、情緒低落等。
陳質采建議，當父母發現青少年有上述憂鬱症狀時，應多留心其網路交友狀況，並以聊天談心的方式，取代一味的批評、禁止上網等手段。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨補充，臉書和很多年輕人密不可分，但必須了解到「臉友」不等於真正了解自己的好友。
葉雅馨強調，就算覺得自己在臉書上有很多朋友，但仍不應投入全數時間，要分配時間到日常活動、建立人際互動，像是學校或運動上的朋友；若在使用臉書時遇到挫折，可透透過移除留言、登出等方式，讓自己冷靜，並了解那些惡意攻擊的言語其實和事實不符，如此有助於避免因此憂鬱的風險。
(中時)
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