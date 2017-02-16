因應司法國是會議 邱太三：提出檢改3大方向

法務部長邱太三16日下午召開記者會，說明檢改三大方向。(陳志賢攝)

邱太三、檢察總長顏大和( 右)、高檢署檢察長王添盛合影。(陳志賢攝)

因應司法國是會議即將展開，法務部長邱太三為提升檢方偵查品質及定罪率，今天下午提出檢攺3大方向，包括研議修法提高起訴門檻至「足信被告應受有罪判決」、增加一審主任檢察官、設置「人民檢察審查會」審核不起訴、簽結案件，且研議強化檢察官的個案評鑑，增加民關人士參與監督檢察官。

邱太三說，有關提高起訴門檻、個案評鑑、增加一審主任檢察官，因要修刑事訴訟法、法官法等，將在6月召開的司法國是會議上提出修法建議，至於重大案件要主任檢察官具名協同偵查等，屬於檢察機關內規，現已著手修改。

(中時)