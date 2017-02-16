金正男案 落網兩女嫌犯延長羈押7天
北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡，大馬警方迄今逮捕兩名女嫌犯，大馬媒體報導指出，這兩名女嫌犯延長羈押7天協助調查。
大馬警方昨天上午約8時20分左右先在吉隆坡第2國際機場逮捕持有越南護照的28歲女嫌犯段詩芳（Doan Thi Huong，譯音），今天凌晨2時再逮捕今年25歲並持印尼護照的女嫌犯。
大批採訪這件全球矚目金正男遇刺身亡案的國際媒體，雖集聚馬來西亞法院，不過，根據馬來西亞星洲網報導，媒體原以為警方會將落網女嫌犯押往首都吉隆坡近郊沙阿蘭（Shah Alam）法庭，但警方臨時換到雪邦（Sepang）法庭，讓不少守候在沙阿蘭法庭的媒體撲空。
報導說，全案是由法官親赴雪邦警區，處理女嫌犯的延長羈押程序，大馬警方並沒有將女嫌犯押送到法庭。
報導引述雪蘭莪州（Selangor）警長阿布薩馬（Abu Samah Mat）的話說，兩名女嫌犯延長羈押7天協助調查。1060216
(中央社)
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