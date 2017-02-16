汪笨湖病逝 徐國勇：他打完美好的仗
政論節目主持人汪笨湖今天上午過世，行政院發言人徐國勇表示，感到難過、不捨，並在臉書上發文說「美好的仗，他已打完，我們接手吧」。
汪笨湖今天上午9時30分在成大醫院病逝，享壽65歲。
徐國勇中午受訪時表示，對汪笨湖的過世感到很難過、不捨，並推崇汪笨湖在台灣文學、媒體與政界方面，都有相當的影響力，對台灣有相當的貢獻。
徐國勇說，他與汪笨湖有相當好的交情，去年他接任政院發言人之後，曾去醫院探視汪笨湖，雙方談了1個多小時，汪握著他的手，一度不讓他離開。他也跟汪笨湖說，行政院長林全相當關心汪笨湖的健康狀況，汪笨湖也感謝林全的關心。今年農曆過年時，汪笨湖還寄了一箱蘋果給他。
徐國勇稍晚並在臉書發文說，「我的好朋友笨湖大哥真的走了！心情仍有不捨和激盪！」
徐國勇在臉書上表示，他是當台北市議員時認識汪笨湖，成為汪政論節目的固定來賓，感受到汪笨湖對台灣土地的熱愛，也學了一些主持技巧。
徐國勇說，汪笨湖是媒體人，因長期關注政壇，也可以說是政治人，「美好的仗，他已打完，我們接手吧！」1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。