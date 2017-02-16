拿學測拚申請 補教估各系降1或2級分
學測成績單今天寄發，補教升學輔導專家劉駿豪評估，各校系個人申請第一階段過關分數，約較去年降1或2級分。
根據大考中心公布的106年學測五標，英文、數學2科較去年略降，社會科略升。總級分除頂標和去年一致外，前、均、後、底標都比去年降一級分。
劉駿豪評估，去年過關分數60級分以上的校系，今年約降1級分，60級分以下至中段則可能降2級分。而今年數學較難，對一類組校系的衝擊會更大。
一類組熱門校系，劉駿豪預估台大財金、國企、法律71級分有機會，台大經濟69級分，政大法律、經濟68級分，政大企管67級分，政大傳播學院66級分。
二類組熱門校系，劉駿豪預估台大電機、交大電機甲組是英、數、自3科44級分，台大材料是國、英、數、自4科57級分。
整體而言，劉駿豪評估台大門檻是66級分左右，清大、交大、成大約63級分，「中字輩」約58級分，前端私校約50級分。
另外，今年竹教大和清大合併，但簡章來不及改，考生必須自己上網查。劉駿豪認為這會是「好康」所在，「可能用中字輩分數，就能填到清華。」
劉駿豪也提到，受到少子女化影響，中段私校的分數變動可能會很大，建議考生選系時更勇敢一些。1060216
(中央社)
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