投資人了結獲利 日股收跌

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日本東京股市今天收黑，因投資人了結獲利，加上日圓升值拖累主要指數走低，抵消美股再次創造的收盤新高紀錄利多。

法新社報導，日經225指數下跌90.45點或0.47%，收19347.53點。東證指數下挫2.62點或0.17%，收1551.07點。（譯者：中央社陳昱婷）1060216

(中央社)